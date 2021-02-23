Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди 

Авторы книги утверждают, что убить Кеннеди Ли Харви Освальду приказал сам Хрущев. Позже якобы в КГБ операцию сочли рискованной и передумали, однако Освальда такое положение дел не устроило. «Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать. Освальду <..> подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года», — пишут Вулси и Пачепа.

Объясняя свою точку зрения, Пачепа и Вулси отмечают, что доказательства, подтверждающие точку их зрения, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, однако там так много кодовых слов, что никто не понял его значения. «Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", который <..> принадлежит Тринадцатому отделу КГБ по убийствам за рубежом», — подчеркивается в книге. Утверждается, будто бы в Москве пытались завербовать Освальда еще с 1957 года.