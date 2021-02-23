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Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси заявил, что 35-й президент страны Джон Кеннеди был убит по приказу бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никиты Хрущева (1894-1971). Об этом пишет New York Post со ссылкой на книгу «Дракон: секретная война Кремля против Америки», написанную Вулси и генерал-лейтенантом тайной полиции коммунистической Румынии Ионом Михаем Пачепой, сбежавшим в США в 1978 году.
Авторы книги утверждают, что убить Кеннеди Ли Харви Освальду приказал сам Хрущев. Позже якобы в КГБ операцию сочли рискованной и передумали, однако Освальда такое положение дел не устроило. «Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать. Освальду <..> подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года», — пишут Вулси и Пачепа.
Почему версия убийства Кеннеди вызывает сомнения
Объясняя свою точку зрения, Пачепа и Вулси отмечают, что доказательства, подтверждающие точку их зрения, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, однако там так много кодовых слов, что никто не понял его значения. «Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", который <..> принадлежит Тринадцатому отделу КГБ по убийствам за рубежом», — подчеркивается в книге. Утверждается, будто бы в Москве пытались завербовать Освальда еще с 1957 года.
Джон Кеннеди, один из наиболее популярных американских политиков, ставший в 1961 году самым молодым в истории страны президентом, был убит 22 ноября 1963 года. Во время следования президентского кортежа по улицам Далласа в Кеннеди несколько раз выстрелили. Первая пуля попала ему сзади в шею и вышла из горла, вторая попала в голову. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда, которого через несколько дней застрелил в тюрьме житель Далласа Джек Руби. Позже Руби умер в тюрьме.
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В мире , Джеймс Вулси , Джон Кеннеди , Харви Освальд , Джек Руби , ЦРУ , КПСС , Румыния , США
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