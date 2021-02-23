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США приготовились вводить новые санкции против России 

Lenta.ru 18 минут назад
США приготовились вводить новые санкции против России
Фото: Lenta.ru
США разрабатывают новые санкции и другие меры в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), пишет The Washington Post.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».
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В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Конгресс США , ФСИН , Washington Post , США
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