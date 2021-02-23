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Москва

В Ереване завершилась акция протеста противников Никола Пашиняна 

Говорит Москва 1 час назад
В Ереване завершилась акция протеста противников Пашиняна
Фото: РИА Новости
Они добиваются отставки премьер-министра республики.
Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян призвал сторонников не называть время и место завтрашней акции. Кроме того, по его словам, в четверг оппозиция планирует провести автопробеги по всей республике.
Сегодня сторонники оппозиции направились к зданиям СНБ и полиции. Параллельно отдельные группы протестующих заблокировали несколько центральных улиц столицы.
10 ноября 2020 года глава правительства Армении Никол Пашинян подписал соглашение о мире с Азербайджаном. До этого стороны вели боевые действия в окрестностях Нагорного Карабаха. В итоге под контроль Азербайджана перешло семь районов, несколько сёл и два города. Армянская оппозиция выступила против заключения соглашения и призвала Никола Пашиняна уйти в отставку. Из-за его отказа в центре Еревана начались протесты.
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