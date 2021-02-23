В Ереване завершилась акция протеста противников Пашиняна

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Они добиваются отставки премьер-министра республики.

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян призвал сторонников не называть время и место завтрашней акции. Кроме того, по его словам, в четверг оппозиция планирует провести автопробеги по всей республике.

Сегодня сторонники оппозиции направились к зданиям СНБ и полиции. Параллельно отдельные группы протестующих заблокировали несколько центральных улиц столицы.