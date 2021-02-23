В Нигере выбрали президента 

Экс-глава МИДа , затем МВД страны Мохамед Базум победил во втором туре выборов.

Он получил 55,75% голосов избирателей, передаёт агентство France-Presse. Его соперник — бывший президент республики Махаман Усман — набрал 44,25%.

Второй тур выборов прошёл в воскресенье. В этот день автомобиль, перевозивший членов Независимой национальной избирательной комиссии, подорвался на мине. Семь человек погибли, в их числе были главы избирательных участков и их секретари.

Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий.