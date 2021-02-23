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Москва

В Нигере выбрали президента 

Говорит Москва 1 час назад
В Нигере выбрали президента
Фото: РИА Новости
Экс-глава МИДа, затем МВД страны Мохамед Базум победил во втором туре выборов.
Он получил 55,75% голосов избирателей, передаёт агентство France-Presse. Его соперник — бывший президент республики Махаман Усман — набрал 44,25%.
Второй тур выборов прошёл в воскресенье. В этот день автомобиль, перевозивший членов Независимой национальной избирательной комиссии, подорвался на мине. Семь человек погибли, в их числе были главы избирательных участков и их секретари.
Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий.
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В мире , МИД , МВД , France-Presse , Нигер
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