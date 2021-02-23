Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Эксперт назвал сроки нового наступления украинской армии в Донбассе 

РИА Новости 31 минуту назад
В ЛНР предсказали новое наступление Киева в Донбассе
Фото: AP Photo / Alexander Shulman
Ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал "МК", когда украинская армия может развернуть наступательные операции в Донбассе.

"Активная ситуация с каждым днем обостряется, маховик раскручивается — украинская сторона уже не скрывает, что ведет огонь по населенным пунктам Донбасса", — отметил военный.

Он уточнил, что ВСУ могут начать масштабные боевые действия весной, когда сойдет снег. Однако Марочко не исключил, что это произойдет раньше.

"Все зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной", — считает эксперт.

По разведывательным данным Луганской народной республики, иностранные военные советники готовят ВСУ к боям в городских условиях. Среди них много профессионалов, прошедших войны в Ираке, Афганистане, Сирии и Африке.
Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России
Марочко отметил, что новая эскалация в Донбассе будет происходить уже по совсем иным правилам. Украинская армия изучает опыт войны в Нагорном Карабахе, где активно применялись ударные беспилотники. Иностранные инструкторы делают упор именно на боевые действия с привлечением дронов. Он также не исключил вероятность югославского сценария, когда при поддержке сил НАТО началась бомбежка населенных пунктов.
В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в регионе. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 10
В мире , Андрей Марочко , Руслан Хомчак , Борис Грызлов , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение