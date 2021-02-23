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Меркель: в Германию пришла третья волна пандемии COVID-19 

News.ru 2 часа назад
Меркель: в Германию пришла третья волна пандемии COVID-19
Фото: Tobias Schwarz/dpa/Global Look Press
Германия столкнулась уже с третьей волной пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Она отметила, что в области экономики необходимо открыть «сначала магазины, затем рестораны и только потом отели».
С 16 декабря 2020 года в республике действует жёсткий карантин. Приостановили работу всех торговых точек, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других супермаркетов, торгующих жизненно необходимыми товарами, ушли «в отпуск» парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны.
Встречаться в частных домах и квартирах разрешено максимум с одним человеком из другого жилища. В магазинах и общественном транспорте обязательно ношение защитных масок. Ограничения пока действуют до 7 марта 2021 года, передаёт телеканал RTL.
Меркель также беспокоится по поводу новых штаммов коронавируса. Один из них обнаружили в Великобритании. Он может быть на 70% заразнее. Впервые о нём сообщили 19 декабря 2020 года на фоне роста заболеваемости в Соединённом Королевстве.
Ранее, как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что власти Германии выделят €1,5 млрд на глобальную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По её мнению, пандемия будет побеждена, лишь когда «все люди на Земле будут вакцинированы». Она пояснила, что чем дольше распространяется вирус, тем больше он мутирует, что снижает эффективность вакцин.
Аналогичное заявление позже сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может свести на нет эффективность имеющихся вакцин, подчеркнул он. По оценкам экспертов, для остановки распространения коронавируса иммунитет должны иметь порядка 60–70% населения планеты.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , ВОЗ , RTL Group , Германия
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