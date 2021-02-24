Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии 

Власти Германии не могут скрывать того факта, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в Бундестаге во вторник, 23 февраля.

Ее слова передает телеканал RTL . При этом, как отметила Меркель, в стране должна продолжаться работа по постепенной отмене действующих карантинных мер. По мнению политика, в области экономики важно сначала открыть магазины, после этого рестораны и только потом отели.

Как напоминает ТАСС , жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря. В частности, в стране закрыты все торговые точки за исключением хозяйственных, продовольственных, а также ряда других магазинов, где продаются жизненно необходимые товары.

В ФРГ не работают парикмахерские и косметические салоны, театры и музеи. В частных домах и квартирах можно встречаться только с одном человеком из другого домохозяйства. В общественном транспорте и магазинах обязательно ношение маски. Пока карантин действует до 7 марта.

Отмечается, что Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами COVID-19, один из которых был выявлен в Великобритании. Из-за мутаций коронавируса ФРГ ограничила с 30 января по 1 марта въезд из Англии, Бразилии, Ирландии, ЮАР и Португалии. Позднее в список добавили Чехию и австрийскую федеральную землю Тироль.