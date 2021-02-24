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Москва

Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии 

Профиль и ещё 3 36 минут назад
Власти Германии не могут скрывать того факта, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в Бундестаге во вторник, 23 февраля.
Ее слова передает телеканал RTL. При этом, как отметила Меркель, в стране должна продолжаться работа по постепенной отмене действующих карантинных мер. По мнению политика, в области экономики важно сначала открыть магазины, после этого рестораны и только потом отели.
Как напоминает ТАСС, жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря. В частности, в стране закрыты все торговые точки за исключением хозяйственных, продовольственных, а также ряда других магазинов, где продаются жизненно необходимые товары.
В ФРГ не работают парикмахерские и косметические салоны, театры и музеи. В частных домах и квартирах можно встречаться только с одном человеком из другого домохозяйства. В общественном транспорте и магазинах обязательно ношение маски. Пока карантин действует до 7 марта.
Отмечается, что Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами COVID-19, один из которых был выявлен в Великобритании. Из-за мутаций коронавируса ФРГ ограничила с 30 января по 1 марта въезд из Англии, Бразилии, Ирландии, ЮАР и Португалии. Позднее в список добавили Чехию и австрийскую федеральную землю Тироль.
Ранее «Профиль» сообщал, что привитые от коронавируса немцы заразились британским штаммом COVID-19. Также Меркель высказалась против привилегий для вакцинированных от коронавирусной инфекции.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Ангела Меркель , Бундестаг , RTL Group , ИТАР-ТАСС , Германия
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