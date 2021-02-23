Противники Пашиняна перекрыли ряд улиц в Ереване 

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Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване , сообщили местные СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-ресурс tert.am, который ведет прямой эфир с одной из акций на окраине столицы, один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии «Дашнакцутюн» заявил, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.

Как сообщает онлайн-ресурс news.am , оппозиционеры также проводят акции в метро.

По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.

Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».