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Противники Пашиняна перекрыли ряд улиц в Ереване 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 23 февраля 2021
Противники Пашиняна перекрыли ряд улиц в Ереване
Фото: ТАСС
Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщили местные СМИ.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-ресурс tert.am, который ведет прямой эфир с одной из акций на окраине столицы, один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии «Дашнакцутюн» заявил, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.
Как сообщает онлайн-ресурс news.am, оппозиционеры также проводят акции в метро.
По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.
Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
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В мире , Армен Саркисян , НАТО , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ереван
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