Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника консульства

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с нападением на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«МИД Украины выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал он в своём Twitter.
По его словам, российские правоохранительные органы «не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение».
«Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных», — добавил дипломат.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на её сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.