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В квартире украинской певицы из-за снега рухнул потолок 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В квартире украинской певицы из-за снега рухнул потолок
Фото: : Кадр из видео/polyakovamusic/facebook.com
Украинская певица Ольга Полякова рассказала о рухнувшем из-за снега потолке в её квартире на Институтской улице в центре Киева.
Последствия обрушения артистка сняла на видео. По словам певицы, в ЧП виноваты коммунальные службы, которые вовремя не почистили крышу. Инцидент произошёл утром 22 февраля, когда дети Поляковой собирались в школу. Однако потолок начал протекать ещё накануне, 19 февраля.
На кадрах, опубликованных артисткой в Facebook, видно, что в гостиной с потолка на диван упали большие куски гипсокартона. Полякова опасается, что в любой момент может упасть люстра.
Также из-за протекания крыши начали выпадать лампы из потолка и залита техника в комнате её дочери. Полякова возмутилась, что коммунальщики не выполняют свои обязанности, несмотря на то что за услуги ЖКХ она платит около 35 тысяч гривен в месяц.
В ноябре 2020 года Ольгу Полякову раскритиковали за её выступления в Дубае на одной площадке с российской звездой Филиппом Киркоровым. Вернувшись домой, она удивилась гневным комментариям украинцев, которые обвинили певицу в измене родине. Тогда Полякова спела на фестивале PaRus 2020, в ходе которого Киркоров заявил о воссоединении России и Украины. Он публично назвал встречу с украинской артисткой «воссоединением» двух стран в российский День народного единства, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Филипп Киркоров , Ольга Полякова , Киев
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