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Москва

В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального 

РИА Новости 25 минут назад
ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что могут последовать и другие меры в рамках других санкционных режимов, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, не собирается ли Евросоюз использовать в отношении России другие санкционные режимы.

"Режимы санкций ЕС обширны. Каждый раз, когда есть решение принять в отношении кого-либо санкции (будь то персона или организация) за какое-либо нарушение (прав человека, международного права, демократии и так далее), государства-члены рассматривают вопрос о том, какие рамки или какой режим использовать. В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что, если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям", — сказал он.

Стано напомнил, что ранее ЕС также вводил санкции "за аннексию Крыма, по ситуации на Украине, за применение химоружия (в том числе, в части отравления господина Навального)". "Поэтому дискуссии идут, и, если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции", — подчеркнул представитель ЕС.
Решение ЕС по санкциям из-за Навального разочаровало МИД
Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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В мире , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Росгвардия , ЕСПЧ , МИД , ЕС , Мосгорсуд , СКР , ФСИН
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