В ЕС допустили новые санкции против России из-за Навального 

ЕС обладает широким набором санкций, договоренность о введении санкций за арест Алексея Навального в рамках режима за нарушение прав человека не исключает, что могут последовать и другие меры в рамках других санкционных режимов, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, не собирается ли Евросоюз использовать в отношении России другие санкционные режимы.

"Режимы санкций ЕС обширны. Каждый раз, когда есть решение принять в отношении кого-либо санкции (будь то персона или организация) за какое-либо нарушение (прав человека, международного права, демократии и так далее), государства-члены рассматривают вопрос о том, какие рамки или какой режим использовать. В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что, если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям", — сказал он.

Стано напомнил, что ранее ЕС также вводил санкции "за аннексию Крыма, по ситуации на Украине, за применение химоружия (в том числе, в части отравления господина Навального)". "Поэтому дискуссии идут, и, если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции", — подчеркнул представитель ЕС.

Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций за арест Навального. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии , генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".

Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.