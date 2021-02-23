Американка в инвалидном кресле ограбила банк

Жительница американского города Джексонвилл (штат Флорида) в инвалидном кресле смогла ограбить один из банков. Гражданка угрожала «убить всех», кто находился внутри. По предварительным данным, 39-летнюю женщину до инцидента уже видели в электрической коляске. 22 февраля 2021 года она явилась в кредитную организацию, где у неё произошла ссора с кассиром.

После скандала фигурантка стала кричать на окружающих. По данным полиции, совершив преступление, американка пыталась скрыться, но её быстро задержали стражи порядка, так как штаб-квартира местного шерифа находится в нескольких кварталах от банка, передаёт телеканал Fox News. Силовики отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Накануне американские стражи порядка арестовали жителя Кулиджа (штат Аризона). Его подозревают в инсценировке собственного похищения. Таким образом 19-летний Брэндон Соулз хотел прогуливать работу, выдумав достоверную историю. Силовики нашли его 10 февраля 2021 года со связанными руками и банданой вместо кляпа. Молодой человек пытался убедить оперативников, что его «украли» двое неизвестных в масках.