Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Американка в инвалидном кресле смогла ограбить банк 

News.ru 58 минут назад
Американка в инвалидном кресле ограбила банк
Фото: Ann Parry/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Жительница американского города Джексонвилл (штат Флорида) в инвалидном кресле смогла ограбить один из банков. Гражданка угрожала «убить всех», кто находился внутри. По предварительным данным, 39-летнюю женщину до инцидента уже видели в электрической коляске. 22 февраля 2021 года она явилась в кредитную организацию, где у неё произошла ссора с кассиром.
После скандала фигурантка стала кричать на окружающих. По данным полиции, совершив преступление, американка пыталась скрыться, но её быстро задержали стражи порядка, так как штаб-квартира местного шерифа находится в нескольких кварталах от банка, передаёт телеканал Fox News. Силовики отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.
Накануне американские стражи порядка арестовали жителя Кулиджа (штат Аризона). Его подозревают в инсценировке собственного похищения. Таким образом 19-летний Брэндон Соулз хотел прогуливать работу, выдумав достоверную историю. Силовики нашли его 10 февраля 2021 года со связанными руками и банданой вместо кляпа. Молодой человек пытался убедить оперативников, что его «украли» двое неизвестных в масках.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске произошло дерзкое ограбление. Мужчина, снявший 15 млн рублей наличными в банке, не донёс их до дома 150 метров. Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошёл 18 февраля.
Грабители ограбили банк в Краснодаре за пять минут
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
News.ru: последние новости
Надежда Савченко предрекла Украине новый Майдан Надежда Савченко предрекла Украине новый Майдан В соцсетях предположили, что в Техасе выпал «ненастоящий снег» В соцсетях предположили, что в Техасе выпал «ненастоящий снег» На Украине задержали «агента российской разведки» На Украине задержали «агента российской разведки»
Комментарии 1
В мире , Происшествия , МВД , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение