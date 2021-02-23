Родственника Елизаветы II приговорили к тюрьме

Суд в Британии приговорил графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Боуза-Лайона к десяти месяцам тюрьмы за попытку изнасилования. Об этом написала газета Guardian.

Боуз-Лайон признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила в его родовом замке в Шотландии . Он принес извинения пострадавшей женщине, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. При этом он отметил, что алкогольное опьянение не оправдывает его поведение.

В феврале 2020 года 34-летний граф ночью вошел в комнату спавшей гостьи и попытался сорвать с нее одежду, не обращая при этом внимания на ее попытки сопротивляться. В итоге женщине удалось вытолкать его за дверь и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

«Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее», — заявил Боуз-Лайон.

Саймон Боуз-Лайон — сын графа Майкла Боуз-Лайона, двоюродного племянника Елизаветы II. Королеве Великобритании Саймон приходится внучатым племянником.