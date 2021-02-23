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Родственник Елизаветы II получил 10 месяцев тюрьмы за попытку изнасилования 

RTVI и ещё 5 1 час назад
Родственника Елизаветы II приговорили к тюрьме
Фото: РИА Новости
Суд в Британии приговорил графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Боуза-Лайона к десяти месяцам тюрьмы за попытку изнасилования. Об этом написала газета Guardian.
Боуз-Лайон признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила в его родовом замке в Шотландии. Он принес извинения пострадавшей женщине, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. При этом он отметил, что алкогольное опьянение не оправдывает его поведение.
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В феврале 2020 года 34-летний граф ночью вошел в комнату спавшей гостьи и попытался сорвать с нее одежду, не обращая при этом внимания на ее попытки сопротивляться. В итоге женщине удалось вытолкать его за дверь и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

«Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее», — заявил Боуз-Лайон.

Саймон Боуз-Лайон — сын графа Майкла Боуз-Лайона, двоюродного племянника Елизаветы II. Королеве Великобритании Саймон приходится внучатым племянником.
К роду графов Старморских принадлежала мать Елизаветы II. Она была дочерью 14-го графа — Клода Боуз-Лайона. В 2016 году после смерти отца Саймон Боуз-Лайон получил по наследству титул 19-го графа Стратморского и членство в Палате лордов британского парламента.
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Комментарии 7
В мире , Елизавета II , Парламент Великобритании , The Guardian , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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