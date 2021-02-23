Украина подала в Европейский суд иск против России

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Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21.

Киев утверждает, что убийства "являются постоянной административной практикой" со стороны России. По версии украинской стороны, "операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны — члены Совета Европы , вне ситуации вооруженного конфликта", говорится в коммюнике ЕСПЧ.

Правительство Украины также утверждает, отмечается в пресс-релизе, что "со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц".

Украинское правительство считает, что в данном случае речь идет о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь").