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Надежда Савченко предрекла Украине новый Майдан 

News.ru 28 минут назад
Надежда Савченко предрекла Украине новый Майдан
Фото: РИА Новости
Украине из-за нерешённых проблем грозит новый Майдан и раскол. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
По её словам, во время событий 2014 года никто не выиграл.

Не победила ни одна из сторон — ни прозападная, ни провосточная. Украина раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах, — заявила Савченко в эфире телеканала «Наш».

Она подчеркнула, что власти Украины объявили собственным гражданам «войну на истощение», применяют тактику «мелких порезов» и «добивают» страну в социальном плане.

Украинцев это истощает. У нас впереди ещё не один Майдан и не один раскол, — добавила экс-депутат Рады.

Савченко отметила, что ей хочется верить в светлое будущее страны и жить в безопасности, а не под ударами «Градов».
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Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что в войне в Донбассе и в том, что Крым вошёл в состав РФ, виновны лидеры Евромайдана Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов. По мнению бывшего главы государства, названные им люди должны понести наказание. Недавно парламент Украины сообщил о необходимости завершения расследования преступлений, совершённых во время «революции достоинства», и о привлечении всех виновных в гибели людей к ответственности. Янукович считает данное постановление Рады сомнительным. По его мнению, оно расколет украинское общество на победителей и побеждённых. Также экс-президент отметил, что тезис о том, что Майдан является «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы», с учётом событий последних семи лет звучит издевательски.
Экс-президент Украины считает, что национального примирения не произойдёт до тех пор, пока власти Украины и Запад не признают правду о событиях 2014 года, писал NEWS.ru.
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В мире , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Арсений Яценюк , Верховная Рада
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