Украина зарегистрировала вакцину Pfizer 

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Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer от коронавируса, объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко . Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, страна также зарегистрировала препарат Covishield AstraZeneca, рекомбинантную векторную вакцину, которую производят на площадке Serum Institute в Индии.

Ляшко проинформировал, что вакцинация начнется 24 февраля в семи областях и Киеве. В первую очередь препарат получат врачи, работающие с пациентами, зараженными COVID-19.

На Украине подтвердили 1,3 миллиона случаев коронавируса и 26 тысяч смертей. Ранее страна зарегистрировала вакцину AstraZeneca.