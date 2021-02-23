Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer 

Газета.Ru и ещё 12 41 минуту назад
Украина зарегистрировала вакцину Pfizer
Фото: РИА Новости
Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer от коронавируса, объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, страна также зарегистрировала препарат Covishield AstraZeneca, рекомбинантную векторную вакцину, которую производят на площадке Serum Institute в Индии.
Зеленский допустил платную вакцинацию для состоятельных людей
Ляшко проинформировал, что вакцинация начнется 24 февраля в семи областях и Киеве. В первую очередь препарат получат врачи, работающие с пациентами, зараженными COVID-19.
На Украине подтвердили 1,3 миллиона случаев коронавируса и 26 тысяч смертей. Ранее страна зарегистрировала вакцину AstraZeneca.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Газета.Ru: последние новости
Украинский школьник поругался с военным из-за русского языка Украинский школьник поругался с военным из-за русского языка Савченко спрогнозировала раскол на Украине Савченко спрогнозировала раскол на Украине Полиция Еревана задержала 25 человек на акции протеста против Пашиняна Полиция Еревана задержала 25 человек на акции протеста против Пашиняна
В мире , Виктор Ляшко , Минздрав РФ , РИА Новости , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение