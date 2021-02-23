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Москва

Украина обвинила руководство Крыма в нарушении законов ведения войны 

Lenta.ru и ещё 2 23 февраля 2021
Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны главе Республики Крым Сергею Аксенову и председателю Государственного совета Владимиру Константинову. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Аксенов и Константинов подозреваются украинской стороной в совершении «широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества» по части 1 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев ведения войны») Уголовного кодекса Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации Российской Федерации в Крыму (…) [они] приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима».
Сергей Аксенов занимает пост руководителя Республики Крым с октября 2014 года. Его кандидатуру в региональный парламент внес президент России Владимир Путин.
Владимир Константинов — крымский и российский политик, председатель Государственного совета Республики Крым с 17 марта 2014 года, ранее с 2010 года — председатель Верховного совета Автономной Республики Крым.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
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В мире , Видео , Законопроекты , Религия , Крым наш , Владимир Константинов , Сергей Аксенов , Владимир Путин , ЕС , Республика Крым , Севастополь , США
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