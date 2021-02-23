Украина обвинила руководство Крыма в нарушении законов ведения войны 

«Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации Российской Федерации в Крыму (…) [они] приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины», — говорится в сообщении.