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Председатель партии Саакашвили задержан в Грузии 

Газета.Ru 58 минут назад
Председатель партии Саакашвили задержан в Грузии
Фото: ТАСС
Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия задержан в офисе политического объединения. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".
В ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ по всему периметру офиса ЕНД, указано в сообщении.
По данным телеканала, есть и другие задержанные.
17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране.
На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами. 22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.
Партия "Единое национальное движение" была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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В мире , Георгий Гахария , Саломе Зурабишвили , Ираклий Гарибашвили , Михаил Саакашвили , Ника Мелия , МВД
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