Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео 

Все новости на карте

На границе США Канады частично замерз Ниагарский водопад. Полное замерзание уже происходило в 2015-м, 2018-м и 2020-м годах. А до этого водопад не леденел более 100 лет — с 1912-го года.

Ниагарский водопад — это комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Высота водопадов составляет 53 метра. Подножие Американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая высота — только 21 метр.

Ранее в Крыму туристы запечатлели обледенение почти 100-метрового водопада Учан-Су, который считается самым высоким на российском полуострове.