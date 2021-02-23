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Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад. Полное замерзание уже происходило в 2015-м, 2018-м и 2020-м годах. А до этого водопад не леденел более 100 лет — с 1912-го года.
Ниагарский водопад — это комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Высота водопадов составляет 53 метра. Подножие Американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая высота — только 21 метр.
Ранее в Крыму туристы запечатлели обледенение почти 100-метрового водопада Учан-Су, который считается самым высоким на российском полуострове.
В мире , Видео
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