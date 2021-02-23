Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Верховный суд США не стал рассматривать иск порноактрисы против Трампа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Суд отказал порноактрисе в иске к Трампу
Фото: Reuters
Бывшей модели и порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) отказано в рассмотрении иска против экс-президента США Дональда Трампа о клевете, заявил Верховный суд страны.
Верховный суд сообщил об этом без объяснения подробностей решения, передает РИА «Новости».
В 2018 году вокруг Дэниэлс разгорелся скандал — ее защита потребовала допросить Трампа с целью выяснить, известно ли ему о том, что в 2016 году его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тыс. долларов в обмен на обещание не разглашать конфиденциальную информацию.
Дэниелс также заявляла, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о связи с Трампом. Трамп обвинил ее во лжи. Женщина подала против Трампа иск о клевете, но суд в Нью-Йорке отказал ей в рассмотрении.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байден обвинил Россию в атаках на Запад Байден обвинил Россию в атаках на Запад Трамп сохранил поддержку избирателей-республиканцев в США Трамп сохранил поддержку избирателей-республиканцев в США Девочку в Калифорнии признали дочерью трех отцов Девочку в Калифорнии признали дочерью трех отцов
В мире , США , Майкл Коэн , Дональд Трамп , РИА Новости , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Появилось видео с таинственным монолитом в Конго
00:30
Появилось видео с таинственным монолитом в Конго
В мире
Видео с места расстрела посла Италии в Конго
00:33
Видео с места расстрела посла Италии в Конго
Происшествия
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение