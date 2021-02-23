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Жителей Чехии обязали носить респираторы или по две маски сразу 

Газета.Ru 39 минут назад
Жителей Чехии обязали носить по две маски
Фото: РИА Новости
Глава минздрава Чехии Ян Блатный заявил, что жителям страны предписано носить стерильные респираторы или по две медицинские маски сразу. Об этом сообщает газета Hospodarske noviny. Глава ведомства уточнил, что гражданам также разрешено использовать маски с наночастицами.
Данная мера, которая начала действовать с понедельника, 22 февраля, является обязательной во всех публичных местах, где фиксируется большое количество людей, например, магазинах и общественном транспорте.

"Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой", — сказал Блатный.

По его словам, лучше всего использовать респираторы со степенью защиты не ниже FFP2 (модель KN95). Минздрав Чехии принимает такое решение на фоне риска распространения "британского" штамма коронавируса в стране.
Ранее во Франции была создана убивающая COVID-19 защитная маска. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.
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В мире , Минздрав РФ , Франция , Чехия
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