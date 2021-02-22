США поприветствовали санкции ЕС против России из-за Навального

"Госсекретарь приветствовал решение ЕС о введении рестрикций в отношении РФ в рамках режима санкций за нарушение прав человека в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального и его сторонников", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе мероприятия Блинкен также указал на "приверженность США восстановлению, оживлению и повышению уровня отношений между США и ЕС".

"Он подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС и входящими в него странами для решения глобальных проблем на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека и многосторонний подход", — говорится в пресс-релизе.