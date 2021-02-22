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Блинкен приветствует решение ЕС о новых санкциях против РФ из-за Навального 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
США поприветствовали санкции ЕС против России из-за Навального
Фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, принимая по видеосвязи участие в заседании министров иностранных дел Евросоюза, приветствовал политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. Об этом проинформировала пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь приветствовал решение ЕС о введении рестрикций в отношении РФ в рамках режима санкций за нарушение прав человека в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального и его сторонников", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе мероприятия Блинкен также указал на "приверженность США восстановлению, оживлению и повышению уровня отношений между США и ЕС".
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"Он подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС и входящими в него странами для решения глобальных проблем на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека и многосторонний подход", — говорится в пресс-релизе.

"Во время заседания [стороны] обсудили совместный ответ на насущные глобальные проблемы, в числе которых коронавирус, Иран, Китай и изменение климата", — добавили в Госдепартаменте.

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В мире , Энтони Блинкен , Алексей Навальный , МИД , ЕС , Госдеп США , США
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