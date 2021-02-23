Париж призвал ЕС «твердо ответить» Москве из-за Навального

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Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло «глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией».

МИД РФ прокомментировали решение властей Евросоюза ввести новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.