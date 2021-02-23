Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Париже призвали «твердо» ответить Москве на ситуацию с Навальным 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 26 минут назад
Париж призвал ЕС «твердо ответить» Москве из-за Навального
Фото: nsn.fm
Глава МИД Франции Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять «твердый и единый ответ» на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского ведомства.
Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло «глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией».
МИД РФ прокомментировали решение властей Евросоюза ввести новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Национальная Служба Новостей: последние новости
Украина обвинила Россию в краже чертежей «засекреченного» танка Украина обвинила Россию в краже чертежей «засекреченного» танка Лукашенко привез в подарок Путину корзину с белорусской едой Лукашенко привез в подарок Путину корзину с белорусской едой Вице-премьер Украины объяснил своё фото с главой Чечни Вице-премьер Украины объяснил своё фото с главой Чечни
В мире , Политика , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , ЕС , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Москва , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение