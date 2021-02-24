Нед Прайс. Вашингтон готов без колебаний вводить санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Госдепа

Прайс подчеркнул важность консультаций с «европейскими партнерами и союзниками». По его мнению, «никто» из них «не был удивлен» оценкой, содержащейся в докладе Госдепа Конгрессу США , в докладе был список юридических лиц, участвующих в строительстве, передает ТАСС

В Госдепе сказали, что США разделяют обеспокоенность ряда своих союзников относительно «Северного потока — 2» и поэтому объявляют его строительство «плохой сделкой для Европы». Как подчеркнул Прайс, доклад Госдепа Конгрессу — это «не конец истории», ведомство «продолжит наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер», их «без колебаний примут».