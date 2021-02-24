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США обещали без колебаний вводить санкции по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 46 14 минут назад
США пообещали ввести санкции по «Северному потоку — 2»
Фото: ТАСС
Вашингтон готов без колебаний вводить санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул важность консультаций с «европейскими партнерами и союзниками». По его мнению, «никто» из них «не был удивлен» оценкой, содержащейся в докладе Госдепа Конгрессу США, в докладе был список юридических лиц, участвующих в строительстве, передает ТАСС.
В Госдепе сказали, что США разделяют обеспокоенность ряда своих союзников относительно «Северного потока — 2» и поэтому объявляют его строительство «плохой сделкой для Европы». Как подчеркнул Прайс, доклад Госдепа Конгрессу — это «не конец истории», ведомство «продолжит наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер», их «без колебаний примут».
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока — 2». До этого Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
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В мире , Нед Прайс , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Германия , США
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