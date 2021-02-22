Израиль закрыл пляжи из-за загрязнения вод нефтепродуктами

Власти Израиля закрыли все средиземноморские пляжи на протяжении 170 километров. Причиной, пишет еженедельник "Spiegel" , стало обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.

Местные власти сообщают, что это одна из самых масштабных катастроф на море за последние десятилетия, в которой погибло много морских обитателей: черепахи, морские птицы и даже один финвал.

Источник загрязнения пока не установлен. Предполагается, что несколько танкеров по неосторожности или даже сознательно слили в море мазут. Как Тель-Авиву сообщили из Европейского агентства по безопасности морского судоходства, это могло произойти в 50 километрах от израильского побережья. Под подозрение попадают десять судов. Какое из них окажется виновником беды, покажет предстоящее исследование проб вылитого горючего.

На расчистку зараженной территории наряду со специалистами вышли военные и многочисленные добровольцы. Некоторые из них, к сожалению, надышавшись ядовитыми парами, были госпитализированы. Поэтому власти запретили всякую самодеятельность на берегу. Помогать профессионалам добровольцы могут только с разрешения местной администрации и в соответствующем защитном обмундировании.

Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль сказала, что с этой экологической проблемой за несколько дней не управиться. "Нам предстоит долгая и трудная работа", — сказала она. В ведомстве охраны природы опасаются, что на окончательную расчистку зараженной территории потребуются годы.