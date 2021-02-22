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В Израиле произошла крупная экологическая катастрофа 

Прайм 42 минуты назад
Израиль закрыл пляжи из-за загрязнения вод нефтепродуктами
Фото: Reuters
Власти Израиля закрыли все средиземноморские пляжи на протяжении 170 километров. Причиной, пишет еженедельник "Spiegel", стало обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.
Местные власти сообщают, что это одна из самых масштабных катастроф на море за последние десятилетия, в которой погибло много морских обитателей: черепахи, морские птицы и даже один финвал.
Источник загрязнения пока не установлен. Предполагается, что несколько танкеров по неосторожности или даже сознательно слили в море мазут. Как Тель-Авиву сообщили из Европейского агентства по безопасности морского судоходства, это могло произойти в 50 километрах от израильского побережья. Под подозрение попадают десять судов. Какое из них окажется виновником беды, покажет предстоящее исследование проб вылитого горючего.
На расчистку зараженной территории наряду со специалистами вышли военные и многочисленные добровольцы. Некоторые из них, к сожалению, надышавшись ядовитыми парами, были госпитализированы. Поэтому власти запретили всякую самодеятельность на берегу. Помогать профессионалам добровольцы могут только с разрешения местной администрации и в соответствующем защитном обмундировании.
Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль сказала, что с этой экологической проблемой за несколько дней не управиться. "Нам предстоит долгая и трудная работа", — сказала она. В ведомстве охраны природы опасаются, что на окончательную расчистку зараженной территории потребуются годы.
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В мире , Spiegel , Израиль
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