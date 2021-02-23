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Зеленский прокомментировал планы отрезать Крым от воды дамбой 

Украина.ру 30 минут назад
Зеленский назвал планы отрезать Крым от воды «неплохой идеей»
Фото: РИА Новости
Украина пока не собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Об этом 22 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина.30»
Журналисты на форуме поинтересовались у Зеленского, действительно ли, как сообщил ряд СМИ, в рамках государственного проекта «Большая стройка» планируется построить дамбу.

«Пока не собирались, но иногда они (СМИ. — ред.) подкидывают неплохие идеи», — ответил украинский президент.

Ранее, 17 февраля, так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы «максимально исключить попадание воды» в Крым.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.
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Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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В мире , Крым наш , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Правительство РФ , Днепр , Республика Крым
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