Зеленский назвал планы отрезать Крым от воды «неплохой идеей»

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Украина пока не собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Об этом 22 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина.30»

Журналисты на форуме поинтересовались у Зеленского, действительно ли, как сообщил ряд СМИ, в рамках государственного проекта «Большая стройка» планируется построить дамбу.

«Пока не собирались, но иногда они (СМИ. — ред.) подкидывают неплохие идеи», — ответил украинский президент.

Ранее, 17 февраля, так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы «максимально исключить попадание воды» в Крым.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.