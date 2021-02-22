Премьера Украины возмутило фото своего зама с Кадыровым

Жду от Олега Уруского срочного объяснения, — написал Шмыгаль в Facebook.

По данным СМИ, Уруский оказался рядом с Кадыровым в воскресенье 21 февраля. Это произошло в ОАЭ во время международной выставки оружия IDEX-2021.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.

Один из посетителей в середине февраля выложил в Сеть видео, на кадрах которого женщина отказалась перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску. На требование она ответила грубым отказом, а после инцидента пожаловалась на снимавшего в полицию.