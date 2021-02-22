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Москва

Премьер Украины возмутился из-за фото своего заместителя с Кадыровым 

News.ru 29 минут назад
Премьера Украины возмутило фото своего зама с Кадыровым
Фото: ТАСС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возмутился появлением в Сети фотографии, на которой его заместитель, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский стоит рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Руководитель украинского правительства потребовал от своего зама объяснений.

Жду от Олега Уруского срочного объяснения, — написал Шмыгаль в Facebook.

По данным СМИ, Уруский оказался рядом с Кадыровым в воскресенье 21 февраля. Это произошло в ОАЭ во время международной выставки оружия IDEX-2021.
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.
Один из посетителей в середине февраля выложил в Сеть видео, на кадрах которого женщина отказалась перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску. На требование она ответила грубым отказом, а после инцидента пожаловалась на снимавшего в полицию.
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В мире , Денис Шмыгаль , Рамзан Кадыров , Олег Уруский , Почта России , Правительство Украины
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