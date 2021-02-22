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Москва

Польша и Украина призвали Байдена «положить конец» «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 18 минут назад
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена "положить конец" строительству "Северного потока — 2". Их обращение опубликовано в журнале Politico.
В частности, Рау и Кулеба заявили, что Россия использует вопрос энергоснабжения в качестве мощного орудия на международной арене. По мнению министров, Москва находится в "опасной близости" к окончательной реализации "Северного потока — 2", поскольку ей "позволили зайти слишком далеко" в этом, несмотря на предупреждения Варшавы и Киева.
Они подчеркнули, что проект газопровода укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности и процветании Украины.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта", — говорится в тексте.

Рау и Кулеба также выразили уверенность, что позиция Вашингтона "критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие".
Транзит газа через Украину упал до годового минимума
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Збигнев Рау , ЕС
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