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Китай намерен восстанавливать диалог с США 

News.ru и ещё 7 24 минуты назад
Китай выступил за восстановление диалога с США
Фото: ТАСС
Пекин готов работать над восстановлением диалога с Вашингтоном. За последние несколько лет коммуникации между Китаем и США были практически прерваны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
По словам Ван И, за последние несколько лет Штаты практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях и это стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений.

Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем, — заявил Ван И, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что две страны имеют разные социальные системы, историю и культуру, потому наличие противоречий между двумя странами естественно. Однако первостепенной является необходимость укреплять взаимопонимание с помощью диалога и не позволять различиям определять отношения между странами.
Ранее помощник Байдена призвал ВОЗ и Китай активнее вести расследование по COVID-19.
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В мире , МИД , ВОЗ , РИА Новости , Китай , Пекин , США
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