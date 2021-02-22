Китай выступил за восстановление диалога с США

Пекин готов работать над восстановлением диалога с Вашингтоном. За последние несколько лет коммуникации между Китаем и США были практически прерваны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
По словам Ван И, за последние несколько лет Штаты практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях и это стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений.
Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем, — заявил Ван И, чьи слова приводит РИА Новости.
Дипломат также подчеркнул, что две страны имеют разные социальные системы, историю и культуру, потому наличие противоречий между двумя странами естественно. Однако первостепенной является необходимость укреплять взаимопонимание с помощью диалога и не позволять различиям определять отношения между странами.
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