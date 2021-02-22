Китай выступил за восстановление диалога с США

Пекин готов работать над восстановлением диалога с Вашингтоном. За последние несколько лет коммуникации между Китаем США были практически прерваны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

По словам Ван И, за последние несколько лет Штаты практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях и это стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений.

Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем, — заявил Ван И, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что две страны имеют разные социальные системы, историю и культуру, потому наличие противоречий между двумя странами естественно. Однако первостепенной является необходимость укреплять взаимопонимание с помощью диалога и не позволять различиям определять отношения между странами.