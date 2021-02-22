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Мадуро мечтает вернуться к работе водителя автобуса 

News.ru и ещё 2 23 минуты назад
Мадуро вернется к работе водителя автобуса
Фото: globallookpress.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что однажды вернётся к работе водителя городского автобуса. Глава государства начинал свою политическую карьеру в профсоюзе работников транспорта.
О своей мечте Мадуро рассказал в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в эфире телеканала VTV.

Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий, — заявил он.

Николас Мадуро с подросткового возраста являлся активистом левых организаций. Из школы его исключили за организацию забастовки и среднее образование он получил уже в зрелом возрасте. Работал водителем автобуса, был членом профсоюза работников метро Каракаса. Проходил обучение на Кубе в школе подготовки левых политических деятелей.
В начале 1990-х Мадуро сблизился с Уго Чавесом после провальной попытки госпереворота в стране, вступил в его партию MVR и в 1998 году избрался от неё депутатом конгресса республики. В 2005 году он стал спикером Национальной ассамблеи, а в 2006 году — министром иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.
За несколько месяцев до своей смерти от рака, в декабре 2012 года, Чавес обратился к народу с просьбой поддержать на будущих выборах президента Николаса Мадуро.
Высший государственный пост Венесуэлы Мадуро занимает с апреля 2013 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Мадуро пообещал привиться российской вакциной от коронавируса.
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В мире , Николас Мадуро , Уго Чавес , Венесуэла
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