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Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777 из-за ЧП в Колорадо 

Газета.Ru и ещё 14 30 минут назад
Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777
Фото: Francois Mori/AP
Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после того, как часть обшивки лайнера упала в американском городе Брумфилд. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В компании отметили, что в настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту случившегося.
Там уточнили, что пока оно продолжается, "рекомендуется приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации — ред.) не определит подходящий протокол проверки".
Ранее стало известно, что 20 февраля обломки двигателя пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, упали на жилой район в американском штате Колорадо.
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В мире , Boeing , Брумфилд , Гонолулу , США
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