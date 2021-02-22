Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после того, как часть обшивки лайнера упала в американском городе Брумфилд . Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В компании отметили, что в настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту случившегося.

Там уточнили, что пока оно продолжается, "рекомендуется приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации — ред.) не определит подходящий протокол проверки".

Ранее стало известно, что 20 февраля обломки двигателя пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, упали на жилой район в американском штате Колорадо.