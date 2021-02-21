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МВД Грузии заявило, что работает над вопросом задержания председателя партии Саакашвили 

Газета.Ru 49 минут назад
В Грузии приняли решение задержать председателя партии Саакашвили
Фото: Shakh Aivazov/AP
И. о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что ведомство работает над вопросом ареста Ники Мелии, который является председателем основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что у МВД нет четких сроков исполнения решения суда.

"Мы не ограничены в сроках, поэтому нет разницы, исполним мы это решение сегодня, завтра, через месяц или три дня", — сказал Гомелаури.

Министр не стал уточнять, когда именно будет произведен арест. Ранее полиция задержала 25 участников митинга в Тбилиси. 17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года.
Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.
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Комментарии 1
В мире , Георгий Гахария , Михаил Саакашвили , Вахтанг Гомелаури , Ника Мелия , МВД , Грузия , Тбилиси
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