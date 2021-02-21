В Грузии приняли решение задержать председателя партии Саакашвили

Он отметил, что у МВД нет четких сроков исполнения решения суда.

"Мы не ограничены в сроках, поэтому нет разницы, исполним мы это решение сегодня, завтра, через месяц или три дня", — сказал Гомелаури.

Министр не стал уточнять, когда именно будет произведен арест. Ранее полиция задержала 25 участников митинга в Тбилиси. 17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года.