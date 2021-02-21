Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Украине предсказали засуху и снижение урожайности 

Lenta.ru 33 минуты назад
Метеорологи предсказали Украине засуху и снижение урожайности
Фото: Sanaullah Seiam / XinHua
Метеорологи предсказали Украине увеличение засушливых дней летом из-за глобального изменения климата, что может существенным образом отразиться на урожайности зерновых культур. Соответствующую статью опубликовало украинское издание «Агробизнес Сегодня».
По данным специалистов, за последние несколько лет в стране вдвое увеличилось число летних дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. В дальнейшем эта тенденция будет только нарастать, уже в ближайшие несколько лет интенсивность засухи в степных районах республики вырастет на 15-30 процентов, что приведет к раннему созреванию яровых сельскохозяйственных культур и снизит их урожайность.

«Участятся суховеи и грады, причем последние будут выпадать в нехарактерные для них периоды — весной и осенью», — говорится в статье.

При этом метеорологи подчеркивают, что из-за потепления в северных областях страны фермеры получат возможность выращивать озимую пшеницу, сою и подсолнечник. Культивирование кукурузы, напротив, станет проблематичным. Параллельно с этим потепление принесет аграриям распространение сорняков и вредителей, отмечают ученые.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предрек Донбассу экологическую катастрофу международного масштаба из-за опасности затопления шахт, заброшенных угледобывающими компаниями. Он рассказал, что в одной из таких шахт под наименованием «Юнком» советская власть проводила ядерные испытания, загрязнив радиацией подземные воды.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
Раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2» Раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2» Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open
Комментарии 2
В мире , Алексей Резников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение