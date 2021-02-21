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Поведение принца Гарри шокировало и опечалило его брата 

Lenta.ru 27 минут назад
Принц Уильям счел неуважительным поведение принца Гарри
Фото: Reuters
Принц Уильям глубоко шокирован и опечален «оскорбительным и неуважительным» поведением брата, принца Гарри, в отношении королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sunday Times со ссылкой на приближенных монаршей особы.
Герцога Кембриджского возмутило то, что супруги не просто отказались от обязанностей членов королевской семьи, а еще и во всеуслышание возразили Елизавете II. Дело в том, что 19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал заявление о том, что пара официально отказывается от монарших обязанностей, что не позволит в дальнейшем служить обществу.
Принц Гарри и Маркл отказались возвращаться в королевскую семью
Герцог и герцогиня Сассекские не стали молчать и выпустили свое заявление, которое распространил в Twitter автор книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омид Скоби. В тексте послания супруги опровергли слова Елизаветы II о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны.

«Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает тот факт, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса», — уточняется в тексте.

Представитель Гарри и Меган от их лица подчеркнул, что любой человек может посвятить жизнь служению обществу, так как служение само по себе «универсально». Эти слова вызвали возмущение.

«Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри», «Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно», — цитируют приближенных королевской семьи журналисты.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II не планирует лишать Гарри титула «принц». Кроме того, Гарри и его супруга Меган Маркл по-прежнему являются герцогом и герцогиней Сассекскими. Эти титулы были пожалованы им в качестве свадебного подарка.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.
После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля супружеская чета сообщила, что ожидает второго ребенка.
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Комментарии 2
В мире , Елизавета II , принц Гарри , принц Уильям , Netflix , Sunday Times , Великобритания
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