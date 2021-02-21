Принц Уильям счел неуважительным поведение принца Гарри

Герцога Кембриджского возмутило то, что супруги не просто отказались от обязанностей членов королевской семьи, а еще и во всеуслышание возразили Елизавете II. Дело в том, что 19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал заявление о том, что пара официально отказывается от монарших обязанностей, что не позволит в дальнейшем служить обществу.

Герцог и герцогиня Сассекские не стали молчать и выпустили свое заявление, которое распространил в Twitter автор книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омид Скоби. В тексте послания супруги опровергли слова Елизаветы II о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны.

«Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает тот факт, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса», — уточняется в тексте.

Представитель Гарри и Меган от их лица подчеркнул, что любой человек может посвятить жизнь служению обществу, так как служение само по себе «универсально». Эти слова вызвали возмущение.

«Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри», «Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно», — цитируют приближенных королевской семьи журналисты.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II не планирует лишать Гарри титула «принц». Кроме того, Гарри и его супруга Меган Маркл по-прежнему являются герцогом и герцогиней Сассекскими. Эти титулы были пожалованы им в качестве свадебного подарка.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.