Вода стала самым дефицитным товаром в Техасе 

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной бедствия . На штат, большая часть которого находится в тропиках и субтропиках, обрушились аномальные холода. В ряде мест температура снизилась до минус 18, передает «МИР 24».

Байден заявил, что уже в ближайшие дни регион получит помощь из федерального бюджета. Средства пойдут на ремонт поврежденных домов и аренду временного жилья, на дешевые займы гражданам и владельцам бизнеса.

Во всех крупных городах уже начали раздавать воду — сейчас это самый дефицитный товар. В штате частично восстановили электроснабжение, но из-за сильных холодов многие трубы просто полопались. В больницах пациентов переводят в боксы с бесперебойной подачей воды.

За последнюю неделю в Техасе от переохлаждения и отравления угарным газом погибли тридцать человек — в основном, бездомные. Всего по стране морозы унесли 58 жизней.