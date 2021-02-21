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Вода стала самым дефицитным товаром в Техасе 

Мир24 24 минуты назад
Вода стала самым дефицитным товаром в Техасе
Фото: ТАСС
Президент США Джо Байден объявил Техас зоной бедствия. На штат, большая часть которого находится в тропиках и субтропиках, обрушились аномальные холода. В ряде мест температура снизилась до минус 18, передает «МИР 24».
Байден заявил, что уже в ближайшие дни регион получит помощь из федерального бюджета. Средства пойдут на ремонт поврежденных домов и аренду временного жилья, на дешевые займы гражданам и владельцам бизнеса.
Во всех крупных городах уже начали раздавать воду — сейчас это самый дефицитный товар. В штате частично восстановили электроснабжение, но из-за сильных холодов многие трубы просто полопались. В больницах пациентов переводят в боксы с бесперебойной подачей воды.
За последнюю неделю в Техасе от переохлаждения и отравления угарным газом погибли тридцать человек — в основном, бездомные. Всего по стране морозы унесли 58 жизней.
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В мире , Катастрофы , Джозеф Байден , США
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