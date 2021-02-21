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Черногория начала вакцинацию «Спутником V» 

Газета.Ru 17 минут назад
Черногория начала вакцинацию «Спутником V»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В Черногории началась вакцинация российским препаратом "Спутник V", полученным из Сербии, сообщает черногорский Институт общественного здоровья на своей странице в Twitter.

"Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку [от коронавируса] Важнейший этап в борьбе с пандемией начался", — указано в сообщении.

12 февраля Институт лекарств и медицинских средств Черногории одобрил ввоз в страну российской вакцины "Спутник V".
До этого иммунизация в стране не проводилась. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций , Котор , Сербия , Черногория
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