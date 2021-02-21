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В НАТО обвинили Россию и Китай в «переписывании правил миропорядка» 

Газета.Ru 37 минут назад
В НАТО обвинили РФ в «переписывании правил миропорядка»
Фото: EPA
Европа и США вместе должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Китай и Россия, принимая попытки "переписать правила под свои интересы", считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает телеканал "360". "Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы", — заявил Столтенберг во время своего выступления на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.
Рост Китая, по словам генсека НАТО, может иметь последствия для коллективной безопасности союзников, их процветания и образа жизни.
Поэтому, как отметил Столтенберг, североатлантический альянс должен "углубить сотрудничество со своими ближайшими партнерами, Австралией и Японией".
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