В НАТО обвинили РФ в «переписывании правил миропорядка»

Об этом сообщает телеканал "360". "Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы", — заявил Столтенберг во время своего выступления на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

Рост Китая, по словам генсека НАТО, может иметь последствия для коллективной безопасности союзников, их процветания и образа жизни.

Поэтому, как отметил Столтенберг, североатлантический альянс должен "углубить сотрудничество со своими ближайшими партнерами, Австралией и Японией".