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Байден захотел вместе с Европой бороться с Китаем 

Lenta.ru 50 минут назад
Байден захотел вместе с Европой бороться с Китаем
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению», пишет CNBC.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

«Все должны играть по одним и тем же правилам», — заключил глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон должен дать отпор «злоупотреблениям и принуждению китайского правительства, которые подрывают основы международной экономической системы».
Китай может ударить по оборонной промышленности США
В прежних выступлениях Байден говорил, что отойдет от тактики предшественника Дональда Трампа, развязавшего торговую войну с Китаем, и будет действовать преимущественно в рамках международных соглашений и организаций, таких как Всемирная торговая организация и Всемирный банк.
Также Байден в очередной раз заверил Евросоюз в том, что США намерены вновь выстраивать с ним партнерские отношения после четырех лет охлаждения при президентстве Трампа.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ВТО , ЕС , Всемирный Банк , Китай , США
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