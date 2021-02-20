Байден захотел вместе с Европой бороться с Китаем 

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Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

«Все должны играть по одним и тем же правилам», — заключил глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон должен дать отпор «злоупотреблениям и принуждению китайского правительства, которые подрывают основы международной экономической системы».

Также Байден в очередной раз заверил Евросоюз в том, что США намерены вновь выстраивать с ним партнерские отношения после четырех лет охлаждения при президентстве Трампа.