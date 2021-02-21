Литва предложила заморозить «Северный поток-2» до выборов в РФ

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Заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» до проведения в России парламентских выборов предложил Евросоюзу министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ландсбергис отметил, что газопровод часто привлекает внимание европолитиков в рамках обсуждения новых санкций из-за репрессий против оппозиции в России. При этом Германия упорно защищает проект и называет его коммерческим.

Замораживание может быть компромиссом, — заявил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что не предлагает блокировать строительство полностью, а лишь призывает взять паузу и продолжить тогда, когда Европа будет иметь дело «с демократически избранным российским правительством ». Также министр добавил, что ЕС не сможет сохранить единство, если не отправит «правильный сигнал» России с помощью нового пакета санкций.

В настоящее время работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» идут в территориальных водах Дании. Окончание работ намечено на апрель 2021 года. Полностью завершить проект предполагается до конца 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровод от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Парламентские выборы в России должны состояться в единый день голосования 19 сентября.