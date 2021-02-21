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Литва хочет заморозить строительство «Северного потока — 2» до выборов в РФ 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Литва предложила заморозить «Северный поток-2» до выборов в РФ
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» до проведения в России парламентских выборов предложил Евросоюзу министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ландсбергис отметил, что газопровод часто привлекает внимание европолитиков в рамках обсуждения новых санкций из-за репрессий против оппозиции в России. При этом Германия упорно защищает проект и называет его коммерческим.

Замораживание может быть компромиссом, — заявил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что не предлагает блокировать строительство полностью, а лишь призывает взять паузу и продолжить тогда, когда Европа будет иметь дело «с демократически избранным российским правительством». Также министр добавил, что ЕС не сможет сохранить единство, если не отправит «правильный сигнал» России с помощью нового пакета санкций.
В настоящее время работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» идут в территориальных водах Дании. Окончание работ намечено на апрель 2021 года. Полностью завершить проект предполагается до конца 2021 года.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровод от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
Парламентские выборы в России должны состояться в единый день голосования 19 сентября.
Ранее стало известно, что Госдеп США перечислил в списке для возможных санкций по Nord Stream 2 судно «Фортуна» и компанию «КВТ-рус», против которых уже действуют санкции. Об этом писал NEWS.ru.
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В мире , МИД , ЕС , Госдеп США , Правительство РФ , Литва , США
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