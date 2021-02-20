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Макрон бросил вызов блогерам YouTube 

ИА Regnum 53 минуты назад
Макрон бросил вызов блогерам YouTube
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил франкоязычным блогерам Mcfly & Carlito создать видео для YouTube про социальную дистанцию, на что блогеры ответили согласием. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает France Info.
Давид Коска и Рафаэль Карлье, снимающие видео под псевдонимом Mcfly & Carlito, опубликовали на своем юмористическом канале с 6,2 миллиона подписчиков видеообращение президента Республики, в котором тот предлагает записать видеорекомендацию французам соблюдать социальную дистанцию.

«Я бросаю вам вызов: создайте видео, которое вновь объяснило бы важность соблюдения социальной дистанции, временной отмены встреч, снижения риска, отказа от нахождения вместе больших групп людей, перехода на удаленную работу в максимально возможной степени. Сделайте очень простое видео, и, если у него будет 10 миллионов просмотров, я обещаю, что вы придете снимать в Елисейский дворец (официальная резиденция президента Франции в Париже — прим. ИА REGNUM)», — заявил Макрон.

Блогеры объяснили свое согласие принять «вызов» лидера Франции тем, что надеются затем позвать его на свое «шоу анекдотов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 февраля в ходе выступления перед депутатами Национального собрания Макрон заявил, что нуждается в «восьми или десяти днях», чтобы понять, следует ли «усилить или смягчить ограничения», направленные на борьбу с пандемией.
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Комментарии
В мире , Наука и техника , Эммануэль Макрон , ИА REGNUM , Франция
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