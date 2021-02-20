Трамп назвал Twitter слишком скучным 

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал социальную сеть Twitter и назвал ее скучной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, — я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его", — высказался Трамп.

Экс-лидер Америки подчеркнул, что соцсеть действовала против него, помечая публикации всевозможными маркерами. Трамп также добавил, что не готов возвращаться в Twitter.

Бывший президент допустил создание собственного сайта. При этом он отказался уточнять, будет ли снова баллотироваться на пост главы государства, но объявил, что пользуется широкой поддержкой.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа на разное время. Сервис микроблогов, при этом, закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.