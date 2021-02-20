Ляшко решил судиться из-за скандала с лотерейным билетом

Как писал «Рамблер», ранее глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) Александр Новиков заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет ради декларации и сообщил о фальшивом выигрыше более 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).

По словам Новикова, обман вскрылся в результате проверки, проведенной его агентством: представители лотереи подтвердили, что такого выигрышного билета не было.

По данным УНИАН, в 2017 году Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерее компании «Украинская национальная лотерея» на суммы 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

«Заявление главы НАЗК о том, что я подделал какой-то лотерейный билет — это абсолютная ложь. Пусть покажет этот фальшивый лотерейный билет и любые документальные доказательства подделки. Их в природе не существует, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАЗК», — заявил Ляшко.

Он пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и заявил, что «на 1000000%» уверен в своей победе.

По словам Ляшко, он жалеет, что дуэли запрещены.