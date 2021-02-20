Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Пристрелил бы скотиняку»: Ляшко решил судиться из-за скандала с лотерейным билетом 

Мария Иванова 48 минут назад
Ляшко решил судиться из-за скандала с лотерейным билетом
Фото: УНИАН
Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко отверг обвинения в подделке лотерейного билета и пообещал подать иск о защите чести и достоинства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как писал «Рамблер», ранее глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) Александр Новиков заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет ради декларации и сообщил о фальшивом выигрыше более 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).
По словам Новикова, обман вскрылся в результате проверки, проведенной его агентством: представители лотереи подтвердили, что такого выигрышного билета не было.
По данным УНИАН, в 2017 году Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерее компании «Украинская национальная лотерея» на суммы 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

«Заявление главы НАЗК о том, что я подделал какой-то лотерейный билет — это абсолютная ложь. Пусть покажет этот фальшивый лотерейный билет и любые документальные доказательства подделки. Их в природе не существует, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАЗК», — заявил Ляшко.

Он пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и заявил, что «на 1000000%» уверен в своей победе.
По словам Ляшко, он жалеет, что дуэли запрещены.

«Я бы уже пристрелил эту лживую скотиняку, чем годами ждать судебного решения», — заключил он.

Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии 1
В мире , Олег Ляшко , Александр Новиков , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение