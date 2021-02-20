Ляшко решил судиться из-за скандала с лотерейным билетом

Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко отверг обвинения в подделке лотерейного билета и пообещал подать иск о защите чести и достоинства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как писал «Рамблер», ранее глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) Александр Новиков заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет ради декларации и сообщил о фальшивом выигрыше более 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).
По словам Новикова, обман вскрылся в результате проверки, проведенной его агентством: представители лотереи подтвердили, что такого выигрышного билета не было.
По данным УНИАН, в 2017 году Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерее компании «Украинская национальная лотерея» на суммы 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.
«Заявление главы НАЗК о том, что я подделал какой-то лотерейный билет — это абсолютная ложь. Пусть покажет этот фальшивый лотерейный билет и любые документальные доказательства подделки. Их в природе не существует, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАЗК», — заявил Ляшко.
Он пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и заявил, что «на 1000000%» уверен в своей победе.
По словам Ляшко, он жалеет, что дуэли запрещены.
«Я бы уже пристрелил эту лживую скотиняку, чем годами ждать судебного решения», — заключил он.