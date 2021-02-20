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В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Фото: Reuters
Птичий грипп обнаружен на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Об этом сообщило в субботу Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.
По данным ведомства, речь может идти "об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания". В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тыс. кур, будет уничтожена.
Для семи птицефабрик, которые находятся в радиусе еще 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.
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В мире , Гаага , Нидерланды
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