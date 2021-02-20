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Москва

В Минюсте Германии заявили, что ответили на пятый запрос российской стороны по Навальному 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Минюст Германии ответил на письмо Генпрокуратуры РФ по Навальному
Фото: РИА Новости
Власти Германии ответили на пятый запрос Генпрокуратуры России по случившемуся с Алексеем Навальным и считают, что на предыдущие четыре ходатайства был дан ответ в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи и германским законодательством. Об этом заявила в субботу корреспонденту ТАСС представитель Министерства юстиции ФРГ.

"Федеральное ведомство юстиции по-прежнему находится в контакте с российской Генпрокуратурой. На письмо Генпрокуратуры от 21 января, которое касается предыдущих четырех запросов, был дан ответ", — отметили в германском ведомстве. Там уточнили, что ответили российской стороне 11 февраля.

В Минюсте ФРГ снова заявили, что "на четыре российских запроса об оказании правовой помощи был дан ответ, насколько это было допустимо с точки зрения Европейской конвенции об оказании правовой помощи и германского законодательства и насколько это позволяла сделать переданная российской Генпрокуратурой информация". В германском ведомстве в очередной раз призвали российские власти расследовать случившееся с Навальным и заявили, что у РФ есть все необходимые для этого данные.
В бундестаге сообщили об охране Навального в Германии спецслужбами
Ранее в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что Германия вновь отказала в предоставлении России информации о якобы отравлении Навального, не ответив по существу на уже пятый по счету запрос. Как подчеркнули в ГП РФ, "очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы".
21 января Генеральная прокуратура России сообщила, что был направлен очередной запрос по случившемуся с Навальным, в котором ведомство призвало власти ФРГ исполнить ранее направлявшиеся ходатайства. Тогда в ведомстве пояснили, что поскольку большая часть запросов российского следственного органа [управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу] была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.
Всего с 27 августа 2020 года по 21 января 2021 года в Германию было направлено пять запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, которому стало плохо во время полета из Томска в Москву.
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В мире , Алексей Навальный , Бундестаг , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Германия
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