Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко , а также еще шести физических лиц, в том числе пяти граждан России, и 19 юридических лиц. Всем им запрещено распоряжаться собственным имуществом и отчуждать его.

«Прежде всего это сигнал для России — Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам на Украине», — считает Бортник.

По его мнению, с точки зрения внутренней политики санкции являются мощным сигналом национальным элитам о том, что Зеленский — сильный президент, готовый закручивать гайки и бороться за второй срок любой ценой.

«Команда власти больше не управляет обществом и государством через доверие, вместо него пришли инструменты запугивания. Темы внутренних врагов и войны снова будут использоваться для отвлечения внимания от коррупции, тарифов, преступлений самой власти», — считает Бортник.

Он высказал мнение, что все это может привести к еще более активному внешнему вмешательству во внутренние дела Украины, эскалации ситуации в Донбассе и дестабилизации в стране.