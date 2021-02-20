ООН нашла доказательства пыток в Белоруссии 

«В ноябре 2020 года был опубликован написанный им доклад, в котором зафиксированы все нарушения, которые были до, во время и после президентских выборов в Белоруссии, и даны рекомендации — не только для правительства страны, но еще и для всех государств-членов ОБСЕ. Сейчас только их политическая воля может помочь улучшению ситуации», — сказала Анаис Марин.