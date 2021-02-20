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Москва

ООН нашла доказательства пыток в Белоруссии 

ИА Regnum 1 час назад
ООН нашла доказательства пыток в Белоруссии
Фото: Reuters
Спецдокладчик по Белоруссии Совета по правам человека ООН Анаис Марин считает очень важным, чтобы жертвы политических репрессий из постсоветской республики «имели право на расследование их дел именно за границей». Об этом она заявила в опубликованном 19 февраля интервью DW, рассказав также о своём новом докладе о нарушениях прав человека в Белоруссии.
Марин сообщила, что почти каждый день получает заявления и доказательства нарушений прав человека в Белоруссии, свидетельства от самих жертв репрессий и видео с доказательствами. Она намерена в своём новом докладе «обратить особое внимание на ситуацию в сфере образования в Белоруссии». По её словам, там остались старые проблемы — политически мотивированные репрессии против студентов и директоров школ, что подтверждает «насколько в стране нарушается право на свободное выражение мнения».
Доклад для Совета по правам человека ООН является одним из инструментов влияния на официальный Минск, который не признаёт нарушений прав человека и мандат спецдокладчика. Ещё один инструмент, напомнила Марин — это применённый к Белоруссии так называемый Московский механизм ОБСЕ.

«В ноябре 2020 года был опубликован написанный им доклад, в котором зафиксированы все нарушения, которые были до, во время и после президентских выборов в Белоруссии, и даны рекомендации — не только для правительства страны, но еще и для всех государств-членов ОБСЕ. Сейчас только их политическая воля может помочь улучшению ситуации», — сказала Анаис Марин.

«Я также рассчитываю на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против тех белорусских силовиков, которые после выборов совершали такие серьезные преступления, как пытки. У нас есть доказательства, масса свидетельств об этом. И пострадавшие имеют право на справедливое правосудие, которое в самой Белоруссии, к сожалению, сейчас невозможно», — констатировала спецдокладчик СПЧ ООН.

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В мире , ОБСЕ , Совет по правам человека , ООН
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