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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна 

РИА Новости 1 час назад
В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Многотысячный митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартовал в субботу на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг организован "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
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