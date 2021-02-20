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Глава МИД Украины заявил о потере Москвой влияния на Киев 

RT на русском и ещё 3 30 минут назад
Глава МИД Украины заявил о потере Москвой влияния на Киев
Фото: Reuters
Москва «навсегда потеряла» влияние на Киев, который продолжает стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по случаю седьмой годовщины «майдана» 2014 года.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её. Сегодня Украина продолжает своё развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО», — цитирует его ТАСС.

В конце декабря Кулеба заявил, что Украина окончательно разорвала отношения с «русским миром».
В свою очередь, в Кремле назвали Украину недружественным России государством, которое превратилось в «проект западных стран».
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В мире , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва , Республика Крым
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