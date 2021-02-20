Израиль пообещал Сирии вакцину из России в обмен на свою гражданку

Израильское правительство пообещало закупить российскую вакцину против коронавируса для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки, задержанной сирийскими военными. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на иностранные СМИ.

Точное количество вакцин не указывается, однако издание отмечает, что речь может идти о сотнях тысяч доз. Такое условие для возврата израильтянки на родину содержалось в секретном «пункте сделки» с сирийским правительством.

Информация о подобных договоренностях вызвала возмущение у депутата Кнессета от арабских партий Ахмада Тиби, который призвал израильские власти направить вакцины в сектор Газа.

«Нам что, придется ждать, пока очередной еврей пересечет границу с Газой, чтобы получить вакцину?» — воскликнул он.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен за нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев, которые «вели борьбу против израильской оккупации». Обмен пленниками состоялся накануне при посредничестве России. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь.