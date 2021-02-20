Пока вы спали: Украина национализирует часть нефтепровода из России 

Украина намерена вернуть в госсобственность участок нефтепровода «Самара-Западное направление», проходящий по ее территории. Об этом говорится на сайте
Офиса президента Украины.
«СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — подчеркивается в сообщении.
Западным странам и международным организациям пора озвучить свою позицию по поводу водной блокады Крыма, которую устроила Украина. Об этом РИА Новости заявил
глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
.
«Почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма», — отметил он.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек
заявил, что Россия устала от упреков западных стран, а также от мира двойных стандартов. Об этом пишет
Berliner Zeitung.
«В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — уверен он.
Центробанк
зафиксировал минимальный за четыре года объем денежных переводов из России в 7,4 миллиарда долларов, из которых 6,2 миллиарда пришлись на страны СНГ. Об этом сообщает
ТАСС.
В статистике учитывались переводы, которые были сделаны при помощи платежных систем «Золотая корона», Western Union, CONTACT, «Юнистрим»
, а также данные «Почты России». Наименьший объем переводов в 2020 году был зафиксирован в апреле ($306 млн), наибольший — декабре ($765 млн).
Глава Пентагона Ллойд Остин
в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заявил, что США стремятся к укреплению армии Украины «для более эффективной защиты от российской агрессии». Об этом говорится в сообщении
на сайте ведомства.
«Министр обороны Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины», — отмечается в сообщении.
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